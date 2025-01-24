Her şey gözlerini yaşartıyor! En duygusal kan grubu belli oldu

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Yapılan araştırmalar, insanların duygusal tepkilerinde genetik faktörlerin rol oynayabileceğini ortaya koydu. Özellikle şimdi bahsedeceğimiz kan grubu, hassasiyeti ve yoğun duygusallığıyla dikkat çekiyor. İşte en duygusal kan grubuna dair bilmeniz gerekenler...

(Takvim Foto Arşiv) Duygusallık ve Kan Grubu İlişkisi Bazı insanlar olaylara daha duygusal yaklaşır ve çevrelerindeki her şeyden kolayca etkilenir. Bu durumun genetik bir bağlantısı olabileceği uzun zamandır tartışılan bir konu. Yapılan araştırmalar, kan gruplarının sadece sağlık üzerinde değil aynı zamanda duygusal tepkiler üzerinde de etkili olabileceğini ortaya koyuyor.