Genç kadına kabusu yaşatan sapık taksici Fırat Akar tutuklandı

İstanbul'da yaşayan bir gen genç kadın (23), taksici Fırat Akar'ın cinsel saldırısına uğradı. Daha sonra da Akar, cinsel saldırıda bulunduğu kadına mesajlar atıp taciz etti.

Hatta taksici, genç kadını "Ailene anlatırım" diye tehdit etti. Cinsel saldırıya uğrayan kadın polise şikayet etti. Genç kadın İfadesinde, "O gün çok fazla alkol aldım. Şoförü tam olarak hatırlayamadım. Şahsa evimin adresini söyledim ve sonrasında uyuyakaldım. Mesaj attı. Hamile kalma testi yaptır " dedi. Sapık taksici Fırat akar, tutuklandı.