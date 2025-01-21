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Çocuğunu tiyatroya götüren Mihre Mutlu'ya Nihal Candan şoku!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu oğlunu bir tiyatro oyununa götürdüğünü, oyunculardan birinin Nihal Candan olduğunu fark edince salonu terk ettiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Çocuğunu tiyatroya götüren Mihre Mutlu’ya Nihal Candan şoku!

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    Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, oğlu Ali ile önceki akşam bir tiyatro oyununu izlemeye gitti ancak oyunda hayatının şokunu yaşadığını yaşadığını söyledi. Mutlu şöyle konuştu,

    "Bir oyun için özellikle de bir çocuk oyunu için bunları yazmak zorunda kaldığım için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Oyunculardan biri, bir aralar adını gündemden duyduğum Nihal Candan... Asla ve asla çocuklara hatta hiçbir yaş grubuna hitap etmeyen bir şeydi ki hemen alanı terk ettik. Bunu sanata, sanatçıya, çocuğa ve her bir bireye yapılan saygısızlık olarak algılıyorum, algılıyoruz." Bu arada kimsenin şahsına lafım yok ama kadın oyuncuyu zaten gündemden bir ara adını duyduğum için tanıyorum ve etik olmayan olayların içerisinde adı anılıyordu ve bu bir çocuk oyunu. Bütün anneler şoktayız. Alanı terk ettik..."

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