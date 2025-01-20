Kadraj Galeri Kadraj İkon Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike! Uzman isim Takvim.com.tr'ye açıkladı: Genç yaşlı demeden tetikliyor

Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike! Uzman isim Takvim.com.tr'ye açıkladı: Genç yaşlı demeden tetikliyor

Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun son yıllarda kalp krizlerinin genç yaşlarda artış göstermesinin sebeplerini anlattı. Günlük yaşantımızda kalp sağlığını tehdit eden faktörleri açıklayan Prof. Dr. Boztosun, "Gençlerdeki kalp krizi ne yazık ki daha ağır seyrediyor." dedi. Ayrıca kalp sağlığını korumak için erken yaşta alınması gereken önlemlerin altını çizdi.

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Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:47
Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike! Uzman isim Takvim.com.tr’ye açıkladı: Genç yaşlı demeden tetikliyor

Kalp krizi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Ancak son yıllarda, özellikle 40 yaş altındaki bireylerde kalp krizi vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Peki genç yaşta kalp krizini tetikleyen sebepler neler? Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun kalp sağlığıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike!

Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike! Uzman isim Takvim.com.tr’ye açıkladı: Genç yaşlı demeden tetikliyor

Genç Yaşta Kalp Krizi Görülmesinin Nedenleri

Prof. Dr. Boztosun erken yaşta kalp krizlerinin artmasının birkaç nedeni olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Tabii, biliyorsunuz normal şartlarda kalp hastalıkları yaşla birlikte artar. Ne yazık ki bizim ülkemizde genç yaşta daha sık kalp krizi görmeye başladık. Bunların birkaç nedeni var.

Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike! Uzman isim Takvim.com.tr’ye açıkladı: Genç yaşlı demeden tetikliyor

Ne yazık ki sigarayı bırakmayan bir toplumuz. Dengesiz ve düzensiz bir beslenme alışkanlığımız var. Bizim geleneksel beslenme türü dediğimiz Akdeniz diyeti veya Anadolu kültürüyle beslenme değil, daha hızlı fast food kültürüyle beslenme alışkanlığımız var.

Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike! Uzman isim Takvim.com.tr’ye açıkladı: Genç yaşlı demeden tetikliyor

Spor yapmayı sevmeyen bir toplumuz. Artık günümüzde istemediğimiz halde kilomuz artıyor. Kilonun artmasıyla birlikte şeker hastalığı ihtimalimiz artıyor. Bir taraftan sigarayı bırakmayan, hareketsiz bir toplumuz."

Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike! Uzman isim Takvim.com.tr’ye açıkladı: Genç yaşlı demeden tetikliyor

Covid-19'un Kalp Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi

Covid-19 pandemisinin de kalp damar hastalıklarındaki artışa etkisi olduğunu vurgulayan Boztosun, sağlıklı bir yaşam tarzına geçilmesi gerektiğini belirtti:

"Ne yazık ki biliyorsunuz Covid'le birlikte kalp damar hastalıklarındaki artışla, hepsi bir araya geldiği zaman çok genç yaşlarda istemediğimiz kalp krizleri ve kalbe bağlı ölümleri görmeye başladık.

Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike!