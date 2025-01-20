Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike! Uzman isim Takvim.com.tr'ye açıkladı: Genç yaşlı demeden tetikliyor
Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun son yıllarda kalp krizlerinin genç yaşlarda artış göstermesinin sebeplerini anlattı. Günlük yaşantımızda kalp sağlığını tehdit eden faktörleri açıklayan Prof. Dr. Boztosun, "Gençlerdeki kalp krizi ne yazık ki daha ağır seyrediyor." dedi. Ayrıca kalp sağlığını korumak için erken yaşta alınması gereken önlemlerin altını çizdi.
Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:47