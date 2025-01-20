Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike! Uzman isim Takvim.com.tr’ye açıkladı: Genç yaşlı demeden tetikliyor

Genç Yaşta Kalp Krizi Görülmesinin Nedenleri

Prof. Dr. Boztosun erken yaşta kalp krizlerinin artmasının birkaç nedeni olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Tabii, biliyorsunuz normal şartlarda kalp hastalıkları yaşla birlikte artar. Ne yazık ki bizim ülkemizde genç yaşta daha sık kalp krizi görmeye başladık. Bunların birkaç nedeni var.