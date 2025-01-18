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Enis Destan’ın nişanı aile içinde krize neden oldu! Anne ve oğul birbirine küstü

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlanınca annesi küplere bindi. Kaynana Gül Destan, “Bu kız, oğluma yakışmıyor, para peşinde” dedi. Bunun üzerine Enis Destan, annesini Instagram’dan sildi. Hatta ana-oğlun birbirine küsüp konuşmadığı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Enis Destan’ın nişanı aile içinde krize neden oldu! Anne ve oğul birbirine küstü

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    Trabzonsporlu Enis Destan, geçtiğimiz gün kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun bu kararı sonrası çıldırdı.

    Sosyal medyadan müstakbel gelinini hedef aldı. Sosyal medyadan "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şey yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Kız oğlumuzun yakasına yakışmış. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli" ifadelerini paylaştı.

    Ancak bu sözler sonrası oğlunu kızdırdı. Annesini bütün sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Sosyal medya ikiye ayrıldı. Kimi Enis Destan'ı haklı bulurken, kimi de anne Gül Destan'a destek çıktı.

    İŞTE O YORUMLAR
    - Gelinin fendi kaynanayı yedi.
    - Anne silinmez silene de adam denmez.
    - Kadının gücüne bak.
    - Yalan yok, hak etti annesi.
    - Zaman annesini haklı çıkaracaktır.

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