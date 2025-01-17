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Narin Güran cinayetinin ardından bakanlıktan köydeki 50 çocuğa acil müdahele!

Aile ve Sosyal Hizmetler, Narin Güran cinayeti sonrası köydeki 50 çocuğa acil müdahale yaptı. Refahı ve huzuru tehdit altında olan çok sayıda çocuğu devlet korumasına aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Narin Güran cinayetinin ardından bakanlıktan köydeki 50 çocuğa acil müdahele!

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    Diyarbakır Bismil'e bağlı Tavşantepe Köyü'nde aybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

    Mahkemeden çıkan kararın yankıları sürerken, tüm Türkiye'nin canını yakan vahşetle ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Devlet, Narin Güran'ın akrabalarından 50 kadar çocuğa acil müdahale yaptı.

    Narin'in kuzenlerinden, "huzuru veya refahı tehdit altında olduğu" değerlendirilen bazı çocuklar, devlet korumasına alındı. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, Tavşantepe Köyü'nde 158 çocuk tespit ettiklerini belirterek "Güran ailesinden 50 küsur çocuk tespit ettik. Bir kısmı için mahkemeden tedbir kararları aldık. Narin olayında kayıp haberi alındığı andan itibaren köyde tüm çocuklara yönelik çalışmalar başlattık, yargılamayı da takip ettik. Köydeki çocuklara yönelik tedbirler, bakanlık personelince titizlikle uygulanıyor" ifadesini kullandı.

    Narin cinayetinde yeni gelişme! Güran ailesinden 50 küsur çocuğa tedbir kararıNarin cinayetinde yeni gelişme! Güran ailesinden 50 küsur çocuğa tedbir kararı
    Narin cinayetinde yeni gelişme! Güran ailesinden 50 küsur çocuğa tedbir kararı

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