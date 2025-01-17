Büyükçekmece’de dehşet anları! Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan saplantılı öğrencinin korkunç planı ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen öğrenci 16 yaşındaki B.Y.E. okulun kadın müdür yardımcısı S,Ç'nin boğazına bıçak saplayıp kaçtı.
Gözaltına alınan öğrencinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Oynadığı oyuna özenerek bıçak koleksiyonu yaptığını söyleyen B.Y.E, "Çantamda bulunan bıçaklar koleksiyonumdur " ifadesini kullandı.
Saplantılı öğrencinin, okulda takıntılı olduğu bir kız öğrenciyi öldürüp parçalara ayırmayı planladığı anlaşıldı.