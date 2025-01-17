PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Büyükçekmece'de dehşet anları! Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan saplantılı öğrencinin korkunç planı ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de kadın müdür yardımcısını bıçakla yaralayan lise öğrencinin emniyetteki ifadesi kan dondurdu. Bıçak koleksiyonu yaptığı ve takıntılı olduğu bir kız öğrenciyi öldürmeyi planladığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Büyükçekmece’de dehşet anları! Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan saplantılı öğrencinin korkunç planı ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen öğrenci 16 yaşındaki B.Y.E. okulun kadın müdür yardımcısı S,Ç'nin boğazına bıçak saplayıp kaçtı.

    Gözaltına alınan öğrencinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Oynadığı oyuna özenerek bıçak koleksiyonu yaptığını söyleyen B.Y.E, "Çantamda bulunan bıçaklar koleksiyonumdur " ifadesini kullandı.

    Saplantılı öğrencinin, okulda takıntılı olduğu bir kız öğrenciyi öldürüp parçalara ayırmayı planladığı anlaşıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan milletvekillerine müjdeyi verdi! Sosyal konut seferberliği başlayacak
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İfadeler ortaya çıktı
    Casper
    EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK HESABI | SSK ve Bağ-Kurlunun hesabına ne kadar maaş yatırılacak? Yeni zamlı maaşlar e-Devlet’te
    ABD’den Gazze’de ateşkes itirafı: Hamas’ı masaya Başkan Erdoğan getirdi
    CHP’li Rıza Akpolat’ın içinde olduğu ihale çarkı ve rüşvet ağı ortaya çıktı: Araç satışı üzerinden vurgun!
    Bitmeyen stoper sancısı! Fenerbahçe son 7 sezonda savunmadaki ideal ikilisini bir türlü bulamadı
    Başkan Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Hamas-İsrail ateşkesi: Serbest kalacak Filistinlilerin fotoğrafları ilk kez TAKVİM’de!
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı! Tel Aviv basını duyurdu: Hükümet toplanacak
    Arktik’teki paylaşım savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi?
    Fransa neyin peşinde: Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye İHA verdiler!
    21 yıl sonra bir ilk! Külliye’de yöresel kabul
    Milletin Meclisinde yüzlerine açık açık soruldu: Arkanızda LGBT lobisi mi var?
    Millete kılıç çekmenin bedeli! Disiplinsiz teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı: Tıpış tıpış hesap vermeye geldiler