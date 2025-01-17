17 Ocak 2024 Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

17 Ocak 2024 tarihli Messt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Iphone 15 128 GB "Hat ve Kart Hariçtir", Arçelik Buzdolabı 570475 EI Inoks, Bosch Çamaşır Makinesi WGA142X1TR, Apple Watch S9 45 mm MR9C3TU/A, Apple Ipad 9 64 GB Silver wf MK2L3TU/A, Hoover Bulaşık Makinesi HFB 1L360OW, Apple Airpods 4 MXP63TU/A kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Iphone 15 128 GB "Hat ve Kart Hariçtir" kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
Arçelik Buzdolabı 570475 EI Inoks kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
Bosch Çamaşır Makinesi WGA142X1TR kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
Apple Watch S9 45 mm MR9C3TU/A kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
Apple Ipad 9 64 GB Silver wf MK2L3TU/A kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
Hoover Bulaşık Makinesi HFB 1L360OW kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
Apple Airpods 4 MXP63TU/A kazanan ASİL ve YEDEK talihliler