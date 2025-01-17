17 Ocak 2024 Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...

17 Ocak 2024 tarihli Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, adidas Dropset 40 Numara Erkek Ayakkabısı, adidas Dropset 42 Numara Erkek Ayakkabısı, adidas Dropset 44,5 Numara Erkek Ayakkabısı kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
adidas Dropset 40 Numara Erkek Ayakkabısı kazanan ASİL ve YEDEK kazanan talihliler
adidas Dropset 42 Numara Erkek Ayakkabısı kazanan ASİL ve YEDEK kazanan talihliler
adidas Dropset 44,5 Numara Erkek Ayakkabısı ASİL ve YEDEK kazanan talihliler