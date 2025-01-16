YouTuber’ların yıllık kazanç tahminleri: Tuna Tavus, Ruhi Çenet...

2024'e ait Türk YouTuber'ların yıllık kazanç tahminleri belirlendi. İlk sıraya 3.7 milyon dolar ile Tuna Tavus, ikinci sıraya ise Ruhi Çenet yerleşti. Çenet'in yıllık kazancının 3.2 milyon dolar (113.600.000 TL) olduğu tespit edildi. Veriler; YouTube gelileri, kanalın abone sayısı, izlenme sayıları ve video yükleme sıklığı gibi faktörler hesaplanarak tahmin ediliyor.

Tuna Tavus: 130.000.000 TL (3.7 milyon dolar)

Ruhi Çenet: 113.600.000 TL (3.2 milyon dolar)

Orkun Işıtmak: 120.000.000 TL (3.4 milyon dolar)

Alper Rende: 13.800.00 TL (391 bin dolar)