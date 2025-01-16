İfadesi alındı: Adliyeye gülerek gelen Serenay Sarıkaya ağlayarak çıktı

Türkiye, Ayşe Barım davasına kilitlendi. İddiaya göre Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşkı göstermelikti. Bir işadamı ünlü güzele 5 milyon dolar ödedi. Bunun üzerine tanık olarak çağrılan Sarıkaya, güle oynaya adliyeye geldi. Ancak çıkışta oldukça moralsizdi. Hatta öfkeliydi: Hepsi iftira! Dava açacağım.

İTİ"BARIM" HEDEF ALINDI

Türkiye, sosyal medya fenomenlerinden sonra menajer davasına kilitlendi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'le ilgili iddia soruşturmanın fitilini ateşledi. İddiaya göre Sarıkaya ile Demir aşkı göstermelikti! Reklam kokan bu aşkı ayarlayan kişinin ise menajer Ayşe Barım olduğu iddia edildi. Bunun için bir iş insanından 5 milyon dolar aldığı belirtildi. İddia sonrası menajerlik şirketlerindeki usulsüzlüklerle ilgili polise çok sayıda ihbar gitti. Rekabet Kurulu düğmeye basıp söz konusu hesapları inceledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında resen soruşturma başlattı ve yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

'İDDİALAR GERÇEK DIŞI'

Barım'ın menajerliğini yaptığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık sıfatıyla ifade verdi. Oldukça üzgün görünen Sarıkaya adliye çıkışı ise şunları söyledi: Her şey yolunda. Hakkımızda çıkan yalan, iftira, aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların sorgulanması için ifademe başvuruldu. Ben de ifade verdim. Benim adıma yönlendirilen iftiralarla ilgili hukuki süreç başlatacağım. Dişimle, tırnağımla bugünlere gelmişim, bir itibarsızlaştırma çabası var. Çok açık ve net bir şekilde gerçek ortada. Sürece bakacağız.

GÜÇLÜ OLAN...

Dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları büyürken, ünlü sanatçı Hülya Avşar da tartışmaya katıldı. Avşar şu açıklamayı yaptı: Eskiden Ertem Eğilmez zamanında vardı böyle şeyler. Ertem Eğilmez'in bir grubu vardı, onların dışında hiç kimse doğru düzgün film de yapamıyordu. Bu sektörde güçlü olan güçsüz olanı yiyor. Güçlü olacaksın, bu kadar.

BAŞKA İSİMLERE DE UZANABİLİR

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yarım saat boyunca savcıya ifade verdi. Çıkışta böyle görüntülendi. Öte yandan soruşturmanın genişleyebileceği ve farklı isimlerin de adliyeye çağırılacağı belirtiliyor.