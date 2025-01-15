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1 talihliye Mini Cooper | ETİ Büyük Kampanya 1. dönem çekiliş sonuçları: ASİL-YEDEK tam liste açıklandı

1 talihlinin Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil ve 6 talihlinin 250.000 TL değerinde Param Hediye Kart kazandığı ETİ Büyük Kampanya 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 10.07.2024 tarihli ve E-40453693-255.01.02-58595 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte ASİL-YEDEK isim listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
1 talihliye Mini Cooper | ETİ Büyük Kampanya 1. dönem çekiliş sonuçları: ASİL-YEDEK tam liste açıklandı

İÇİNDEKİLER

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    15 Ocak 2025 tarihli Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil ve 250.000 TL değerinde Param Hediye Kart ödülü ETİ Büyük Kampanya 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı. İşte ASİL-YEDEK isim listesi...

    ETİ BÜYÜK KAMPANYA 1.DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI. (TAKVİM GAZETESİ)ETİ BÜYÜK KAMPANYA 1.DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI. (TAKVİM GAZETESİ)

    Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil kazanan asil ve yedek talihli.

    ETİ BÜYÜK KAMPANYA 1.DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI. (TAKVİM GAZETESİ)ETİ BÜYÜK KAMPANYA 1.DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI. (TAKVİM GAZETESİ)

    250.000 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan asil ve yedek talihliler.

    ETİ BÜYÜK KAMPANYA 1.DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI. (TAKVİM GAZETESİ)ETİ BÜYÜK KAMPANYA 1.DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI. (TAKVİM GAZETESİ)

    ETİ Büyük Kampanya 1. dönem çekiliş sonuçları tam liste.

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