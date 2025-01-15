1 talihliye Mini Cooper | ETİ Büyük Kampanya 1. dönem çekiliş sonuçları: ASİL-YEDEK tam liste açıklandı

15 Ocak 2025 tarihli Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil ve 250.000 TL değerinde Param Hediye Kart ödülü ETİ Büyük Kampanya 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı. İşte ASİL-YEDEK isim listesi...
15 Ocak 2025 tarihli Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil ve 250.000 TL değerinde Param Hediye Kart ödülü ETİ Büyük Kampanya 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı. İşte ASİL-YEDEK isim listesi...
Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil kazanan asil ve yedek talihli.
250.000 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan asil ve yedek talihliler.