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Konya'da beton parçası düşen baba ve kızı zorlu tedavi sürecini atlattı

Konya'da okul alışverişi sırasında üzerine beton parçaları düşen Mehmet ve kızı Almine Candan, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Almine'nin beyin ameliyatı başarılı geçti, ancak sol beynindeki felce rağmen pes etmeyerek ayağa kalktı.

Tolga Yanık Tolga Yanık
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Konya’da beton parçası düşen baba ve kızı zorlu tedavi sürecini atlattı

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    Konya'da yaşayan Mehmet (39) ve Fatime Candan (36) çifti, 2 Ağustos 2023 günü, kızları Almine Günay Candan ile okul alışverişine çıktı. O sırada üzerlerine 3 katlı binanın son katından beton parçaları düştü.

    Baba, kızını kurtarmak için üzerine atladı. Ancak ikisi de yaralandı. Anne hafif sıyrıklarla kurtuldu. Baba-kız hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Almine'nin, beyin ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Ameliyattan çıkmasının çok zor olduğunu, çıksa bile tam olarak yürüyemeyeceğini söyledi. Almine, ameliyattan çıkmayı başardı.

    Ancak sol beyni felç kaldı. Ama o pes etmedi. Ayağa kalktı. Tedaviler nedeniyle okula gidemedi. Şuan yeni anaokuluna başladı. Baba Mehmet Candan, "Buna da şükrediyoruz. Kızımız geçte olsa artık okuluna başladı. Kızım çok mutlu" dedi.

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