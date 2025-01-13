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Evlatlık olan Sofia Eliz Bera gerçek ailesini arıyor!

Sofia Eliz Bera, evlilik dışı dünyaya geldi. Ailesi, onu çocuğu ölen Türk kadına verdi. Ancak o anne, kendi evladı olunca “Benim çocuğum değil” dedi. Evlatlık olduğu anlayan genç kız, film gibi hayatını anlatarak, "Ailemi arıyorum, bulsam da buradan ayrılmam. Türkiye vatanım" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Evlatlık olan Sofia Eliz Bera gerçek ailesini arıyor!

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    Rusya'dan, 1999'da kayak yapmak için Erciyes'e gelen iki sevgilinin, burada evlilik dışı bir kızları dünyaya geldi. Rus annenin Kayseri Doğumevi Hastanesi'nde aynı odayı paylaştığı Zeliha Abacı'nın ise bebeği ölü doğdu. Ailelerinin tepkisinden korkan Rus sevgililer evlilik dışı doğan ve adını Sofia Eliz Bera koydukları bebeklerini Zeliha Abacı'ya evlatlık verdi. Rus aile, masrafları için düzenli olarak da para gönderdi.

    Ancak Zeliha Abacı, daha sonra kendi çocuğu olunca Sofia'ya kötü davranmaya başladı. Sofia 7 yaşına geldiğinde, Zeliha Abacı kendisine kızarken bir kişinin tepki vermesi üzerine ağzından dökülen "Benim çocuğum değil" değil sözlerini duyunca, evlatlık olduğunu anladı. 26 yaşındaki Sofia Eliz Bera film gibi hayatını şöyle anlattı: "Bir amca, düzenli aralıklarla üvey anneme para getirirdi. Bir defasında bana; 'Kızım annene çok para veriyoruz, senin istediklerini alıyor mu?' diye sordu. Bende 'hayır bana bir şey almıyor' dedim. O günden sonra artık para gelmez oldu. Zeliha Abacı da beni istemez oldu.

    "ŞİDDET UYGULADI"
    Bu süreçten sonra bana çok eziyet etti, şiddet uyguladı. Tek koruyucu meleğim, babam Hamdi Abacı'ydı. Öz babamdan farksızdı. Üvey annem çocuk esirgeme yurduna verecekti. Hamdi babam tepki gösterdi ve Kayseri'ye getirdi. Hamdi babam hayatını kaybettikten sonra ise bana halam sahip çıktı."
    Ali ALTUNTAŞ

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