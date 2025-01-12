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Dosya 14 yıl sonra yeniden açıldı! Yargıtay başsavcılığı Sinem'in ölümüne cinayet diyor I Kanıtlar Paksoy'u işaret ediyor

Paksoy Holding’in veliahtı Can Paksoy, Nazlı Sinem Erköseoğlu’nu öldürmekten yargılandı. Serbest bırakıldı. Ancak Aile Bakanlığı’nın itirazıyla tekrar dava açıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Dosya 14 yıl sonra yeniden açıldı! Yargıtay başsavcılığı Sinem’in ölümüne cinayet diyor I Kanıtlar Paksoy’u işaret ediyor

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    Paksoy Holding'in sahibi Mahmut Paksoy'un küçük oğlu Can Paksoy'un kız arkadaşı Nazlı Sinem Erköseoğlu, 26 Eylül 2010'da ağabey Mahmut Emre Paksoy'un dairesinin bulunduğu Mithat Paşa Apartmanı'nın havalandırma boşluğunda ölü bulundu. İki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi.

    BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
    Sabah gazetesinin haberine göre holdingin veliahtı iki kardeş hakkında müebbet istemiyle dava açıldı. Yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014'te beraat etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı itirazda bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Paksoy'un mahkûmiyetinin gerektiğine işaret ederek, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesine hükmetti.

    KANITLAR PAKSOY'U İŞARET EDİYOR
    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olayın cinayet olduğuna ilişkin izlere yer verdi. Genç kadında ve vajinal bölgesinde Paksoy'a ait DNA örneklerinin tespit edildiği belirtildi. Nazlı'nın kafasındaki 6x8 santimetre ebadındaki darbenin düşmeye bağlı olmadığı ve elbiselerinin sonradan giydirildiği belirtildi.

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