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Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2025? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman?

Eyyam-ı Biyd, İslam dünyasında "aydınlık günler" anlamına gelir ve hicri ayların 13, 14 ve 15. gecelerini kapsayan özel bir zaman dilimini ifade eder. Bu günler ayın en parlak olduğu ve gökyüzünde en net şekilde görüldüğü dönemlerdir. Manevi açıdan büyük önem taşıyan bu geceler Müslümanlar için ibadet ve tefekkürle geçirilen değerli zamanlardır.

Giriş Tarihi: 12.01.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 10:07
Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman?

Eyyâm-ı Biyd orucu İslam dünyasında "aydınlık günler" olarak bilinen ve ayın en parlak olduğu günlerde tutulan özel bir oruçtur. Bu günler, hicri takvime göre her ayın 13, 14 ve 15. günlerine denk gelir ve müslümanlar bu günlerde oruç tutarak manevi bir derinlik kazanmayı hedefler. Peki, Eyyâm-ı Biyd orucu bu yıl ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte yanıtı.

Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman?

EYYAM-I BİYD ORUCU (AYDINLIK GÜNLER) TARİHLERİ 2025

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Diyanet takvimine göre bu sene 1 Ocak Recep ayının da 1'ine denk geldi.

Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman?

Dolayısı ile Eyyâm-ı biyd günleri de Ocak ayının 13, 14 ve 15'i olacak.

Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman?

Diyanet'e göre Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman?

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707]).