Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2025? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman?
Eyyam-ı Biyd, İslam dünyasında "aydınlık günler" anlamına gelir ve hicri ayların 13, 14 ve 15. gecelerini kapsayan özel bir zaman dilimini ifade eder. Bu günler ayın en parlak olduğu ve gökyüzünde en net şekilde görüldüğü dönemlerdir. Manevi açıdan büyük önem taşıyan bu geceler Müslümanlar için ibadet ve tefekkürle geçirilen değerli zamanlardır.
Giriş Tarihi: 12.01.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 10:07