Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2025? Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman?

Eyyâm-ı Biyd orucu İslam dünyasında "aydınlık günler" olarak bilinen ve ayın en parlak olduğu günlerde tutulan özel bir oruçtur. Bu günler, hicri takvime göre her ayın 13, 14 ve 15. günlerine denk gelir ve müslümanlar bu günlerde oruç tutarak manevi bir derinlik kazanmayı hedefler. Peki, Eyyâm-ı Biyd orucu bu yıl ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte yanıtı.