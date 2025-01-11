Umut Akyürek’in madde bağımlılığı tedavisi gören kızı Melek Bal anne ve babalara tavsiyelerde bulundu!

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19 yaşındaki kızı Melek Bal'dan korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıkladı.



Madde bağımlısı ve psikolojik sorunlar yaşayan Bal, tedavi görmeye başladı. Zor günleri atlatan aile, bir televizyon kanalına katıldı. 13 yaşından beri madde kullanmaya başlayan Melek Bal, bağımlılıkla mücadelesini ilk kez anlattı:



Annemin kendini odaya kilitlediğini hatırlamıyorum. Tamamen bilincinizi kaybediyorsunuz. Ayıldığınızda ise hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Başka bir kimliğe bürünüyorsunuz. Bu bırakılabilen bir şey. Bunu kullananlar asla kendini çaresiz hissetmesin. Ben başardıysam herkes bunu bırakabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN