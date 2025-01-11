PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Umut Akyürek'in madde bağımlılığı tedavisi gören kızı Melek Bal anne ve babalara tavsiyelerde bulundu!

Umut Akyürek, madde bağımlığı tedavisi gören kızı Melek Bal’la zor günleri atlattı. Bal, “Ben başardıysam herkes bunu başarabilir” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Umut Akyürek’in madde bağımlılığı tedavisi gören kızı Melek Bal anne ve babalara tavsiyelerde bulundu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19 yaşındaki kızı Melek Bal'dan korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıkladı.

    Madde bağımlısı ve psikolojik sorunlar yaşayan Bal, tedavi görmeye başladı. Zor günleri atlatan aile, bir televizyon kanalına katıldı. 13 yaşından beri madde kullanmaya başlayan Melek Bal, bağımlılıkla mücadelesini ilk kez anlattı:

    Annemin kendini odaya kilitlediğini hatırlamıyorum. Tamamen bilincinizi kaybediyorsunuz. Ayıldığınızda ise hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Başka bir kimliğe bürünüyorsunuz. Bu bırakılabilen bir şey. Bunu kullananlar asla kendini çaresiz hissetmesin. Ben başardıysam herkes bunu bırakabilir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Aşı teknolojinde kritik gelişme: Artık kendimiz üreteceğiz
    Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi sonrası İtalya’dan ilk adım: Suriye’ye yaptırımlar kaldırılsın
    Kandil’deki bölücü: Murat Karayılan Başkan Erdoğan’ı hedef aldı İmralı-DEM hattını sabotaja kalkıştı
    Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet’e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    ABD’den Suriye mesajı: Yabancı teröristler ülkeyi terk etmeli
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! 10 kişi öldü: Gece bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    PKK/YPG’de Harekat korkusu! Elebaşı Mazlum Kobani hem ABD’ye hem Avrupa’ya yalvardı | The Guardian’dan skandal
    Hem vakitten hem nakitten tasarruf! Başkan Erdoğan’dan Aydın-Denizli Otoyolu’nun açılışında önemli açıklamalar
    Galatasaray’dan dünya devine çalım! Transferde sona doğru
    CHP’de kırmızı kart kaosu! Ortalık fena karıştı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım’a soruşturma! İşte kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok | Elinde kasetler mi var?
    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu
    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!