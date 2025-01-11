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Ferdi Tayfur dinlenme rekoru kırdı! Telif geliri 35 milyon TL oldu

Ferdi Tayfur’un Bana Sor 29 milyon, Hatıran Yeter 24 milyon, Huzurum Kalmadı ise 23 milyon dinlenme sayısına ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Ferdi Tayfur dinlenme rekoru kırdı! Telif geliri 35 milyon TL oldu

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    Antalya'da vedat eden arabeskin babası Ferdi Tayfur'un (79) 3 milyar TL'yi bulan serveti çocukları Tuğçe ve Ferdi Taha Tayfur ile Tuğba Dınız, Funda Doğrul, Timur Turanbayburt'a kaldı. Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül, "Tayfur'un eserlerini okumak isteyenler ailesinden izin almak zorunda" ifadesini kullandı.

    YILDA 35 MİLYON TELİF
    Tayfur'un vefatının ardından dinlenme sayıları rekorlar kırdı. Müzik platformu Spotify'da en çok dinlenen sanatçılar arasına girdi. Bana Sor 29 milyon 884 bin 462, Hatıran Yeter 24 milyon 358 bin 879, Huzurum Kalmadı 23 milyon 862 bin 561, Sabahçı Kahvesi 22 milyon 925 bin 162, İçim Yanar ise 19 milyon 376 bin 132 kez dinlendi. Yılda 35 milyon TL telif geliri olan sanatçının çocuklarının bu geliri paylaşacağı anlaşıldı.

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