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Dünyası başına yıkıldı: Antalya'daki motosiklet kazasında baba, oğlunu olay yerinden tesadüfen geçerken fark etti!

Egemen Ceylan, motosikletiyle kamyonete çarptı. Hiçbir şeyden habersiz olay yerinden geçen baba, kazayı görünce yardım etmek için kolları sıvadı. Ancak kaskı çıkartılan gencin oğlu olduğunu anlayınca dünyası başına yıkıldı. Hastaneye kaldırılan Egemen, kurtarılamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Dünyası başına yıkıldı: Antalya’daki motosiklet kazasında baba, oğlunu olay yerinden tesadüfen geçerken fark etti!

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    Antalya'da motosikletiyle Gazipaşa'dan Alanya yönüne giden Egemen Ceylan (17), caddeden karayoluna çıkan Abdülkerim B.'nin kullandığı kamyonetin sol ön kısmına çarptı.

    Çarpışmanın şiddetiyle refüje savrulan genç ağır yaralandı. Motosiklet ise 120 metre sürüklendikten sonra durdu. O sırada hiçbir şeyden habersiz olay yerinden geçen Ceylan'ın babası, kazayı görünce aracını durdurup yardım etmek istedi. Ancak başından kaskı çıkartılan gencin kendi oğlu olduğunu görünce hayatının acısını yaşadı.

    SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
    Baba "Ne olur ölme oğlum" diye gözyaşı dökerken, elini Egemen'in kalbine götürdü. Ağır yaralı genç, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan B.'nin, 0.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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