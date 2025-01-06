Şikayet etti suçlu çıktı: Gizlice çekilen fotoğrafa dava açıldı

İstanbul Etiler'deki bir sitenin güvenlik biriminde amirlik yapan 38 yaşındaki Yavuz Y., müdürünün telefonuna gelen bir mesajla hayrete düştü. Mesajda, güvenlik görevlisi Yavuz Y., mesai saati içerisinde iki sandalyeyi birleştirerek yatar vaziyetteki hali yer alıyordu. Gizlice fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olan Yavuz Y., fotoğrafı çeken kişinin kim olduğunu öğrenip savcılığa başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek"ten 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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