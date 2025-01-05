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Bursa'da dehşet: AVM önünde amcasını defalarca bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kişi, alışveriş merkezi önünde amcasını yüzlerce kişinin gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 20:05 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 20:28
Bursa’da dehşet: AVM önünde amcasını defalarca bıçakladı

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    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde yaşanan dehşet dolu anlar, çevredekileri şoke etti. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadir Z. ile amcası Efe Z. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesiyle Kadir Z., yanındaki bıçakla amcasını defalarca bıçakladı.

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    SALDIRGAN YERE DÜŞEN AMCASINI BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

    Olay sırasında çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etmeye çalışırken, Efe Z. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Ancak Kadir Z., yere düşen amcasını bıçaklamaya devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan durdurulabildi.

    Bursa'da yüzlerce kişi önünde amcasını bıçakladı (Ekran görüntüsü)Bursa'da yüzlerce kişi önünde amcasını bıçakladı (Ekran görüntüsü)

    POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Z. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Efe Z.'ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Efe Z.'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi aldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Bursa'da yüzlerce kişi önünde amcasını bıçakladı (Fotoğraf: AA)Bursa'da yüzlerce kişi önünde amcasını bıçakladı (Fotoğraf: AA)

    CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

    Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Kadir Z.'nin amcasını yere düşürdükten sonra da bıçaklamaya devam ettiği, çevredekilerin araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdığı anlar yer aldı.

    Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.