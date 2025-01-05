Bursa’da dehşet: AVM önünde amcasını defalarca bıçakladı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde yaşanan dehşet dolu anlar, çevredekileri şoke etti. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadir Z. ile amcası Efe Z. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesiyle Kadir Z., yanındaki bıçakla amcasını defalarca bıçakladı. Bursa'da vahşet anları kamerada! Husumetlisini sokak ortasında defalarca bıçakladı SALDIRGAN YERE DÜŞEN AMCASINI BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ Olay sırasında çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etmeye çalışırken, Efe Z. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Ancak Kadir Z., yere düşen amcasını bıçaklamaya devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan durdurulabildi.

Bursa'da yüzlerce kişi önünde amcasını bıçakladı (Ekran görüntüsü) POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Z. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Efe Z.'ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Efe Z.'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi aldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.