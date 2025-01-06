‘Seçil ‘benden bahsetme’ dedi’ | Dilan Polat’tan Seçil Erzan paylaşımı

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftinin paylaşımları bitmiyor.

Yüksek kârlı gizli fon davasının sanığı Seçil Erzan ile koğuş komşusu Dilan Polat, Erzan'dan ne öğrendiğini açıkladı. Dilan Polat, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile koğuşta dua ettiklerini söyledi. Dilan Polat'ın açıklaması şu şekilde: "Bu arada Seçil bayağı şeyi öğretmişti. Biz aynı koğuşta kalıyorduk ya. Hatırlatırdı bana. Çok iyi kızdı. Ondan çok bahsetmemi istemiyordu bu arada. Çıkarken bizzat tembihlemişti ve mümkün mertebe ondan ve o iki kardeşten yan yanaydı koğuşlarımız, hiç bahsetmedim hiç sevmem. Orada yaşanan orada kalır."

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