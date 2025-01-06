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Gül"iz"tan yok | Kaldığı yurttan ayrıldı 5 yıldır hiçbir ize rastlanmadı! Gülistan Doku'ya ne oldu?

Gülistan Doku, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra 5 yıldır bir izine rastlanamadı. Bugüne kadar 3 savcı değişen kentte, soruşturma derinleşerek tekrar başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Güliztan yok | Kaldığı yurttan ayrıldı 5 yıldır hiçbir ize rastlanmadı! Gülistan Doku’ya ne oldu?

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    Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21), 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulundu. Doku'nun bulunması için cep telefonu sinyallerini izleyen güvenlik güçleri, minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit etti. Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelere rağmen Gülistan Doku'nun araçtan nerede indiği tespit edilemedi. AFAD Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı. Gülistan, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi Zeinal A.'yı polis ekipleri gözaltına aldı. Sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Zeinal A.'nın babası E.Y. Gülistan ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa etmesinde dolayı 2,5 yıl hapse çarptırıldı.

    'ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRİLMİŞ'
    Ayrıca, baş şüpheli Zeinal A.'nın, polislikten ihraç edilen babası E.Y.'ye ait olan ve polis tutanağında olaydan 1 gün önce Doku'nun zorla bindirilmeye çalışıldığı iddia edilen otomobilin il dışına çıkarıldığı ve yaklaşık bir hafta sonra tekrar kente getirildiği ortaya çıktı. Ancak Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin en son alındığı yer kamera kaydı iyileştirilemedi. 3 başsavcı değişen Gülistan dosyası, Tunceli Başsavcılığı tarafından yeni baştan ele alınarak çok yönlü ve derinlemesine yürütüldüğü belirtildi.

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