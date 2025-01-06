Adli tıp | Dişi çekilen 5 yaşındaki Deniz Sönmez hayatını kaybetti: 2 hekim ve 1 anestezi uzmanının ifadesi alınacak

Bursa'da yaşayan 5 yaşındaki Deniz Sönmez, 2023 Kasım ayında ailesi tarafından özel bir diş kliniğine götürüldü. Çocuğun muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekildi. 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapıldı. Narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzından yoğun kan geldi. Ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaştı. Çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürtüldü. Yoğun bakıma tedavi altına alındı. Ancak talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazesi ailesine teslim edilen Deniz Sönmez, Keles ilçesinde toprağa verildi. Ailesi şikayet üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü kararıyla diş kliniğini, 1 ay süreyle mühürlendi.

'İÇ KANAMA GEÇİRMİŞ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Deniz Sönmez'in Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ön rapor çıktı. Raporda, yapılan otopsi ve tetkikler sonucu elde edilen bilgilere yer verildi. Çocuğun saçlı deri altında yoğun ödem, yine baş kısmı ile göğüs, kalp boşlukları ve akciğerinde kanama tespit edildiği belirtildi. Raporun sonuç bölümünde ise Deniz Sönmez'in, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tıbbi bilgelerini içeren, tüm adli tahkikat dosyası ile otopsi görüntülerini içeren belgelerin, Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderileceği kaydedildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HATALI

Deniz Sönmez'in ölümü sonrası hazırlanan adli tıp raporları, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 51 sayfalık raporda, çocuğa, yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtildi. Olay tarihinden, süt dişinin çekilip, 4 dişine ise dolgu yapım endikasyonunun, benzer olumsuz şartlarda gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve Mesul Müdür Diş Hekimi K.G.Y.'nin, Deniz Sönmez'in ölümünde 4/8'er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları, başkan dahil 12 kişiden oluşan heyetin oy birliği ile mütalaa edildi. İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporundan sonra, diş kliniğinde görevli 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanının, 'Ölüme sebebiyet vermek' suçundan ifadeleri alınmak için çağırıldı.