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Tartıştığı dükkan sahibini yakarak öldürdü! Bina alev topuna dönüştü

Antalya'da 40 yaşındaki Ufuk B. oturduğu apartmanın zemin katında bulunan spot dükkanı sahibi 49 yaşındaki Mete Durupınar ile satın aldığı televizyon nedeniyle tartıştıktan sonra iş yerinde yangın çıkardı. Alevler kısa sürede etrafı sadı. Feci yangında dükkan sahibi Mete Durupınar yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 08:24 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 08:37
Tartıştığı dükkan sahibini yakarak öldürdü! Bina alev topuna dönüştü

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    Yangın, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın giriş katında yer alan 2'nci el ürünleri satan iki spotçu dükkanında meydana geldi. Apartmandan dumanların ve alevlerin bir anda yükseldiğini gören apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Tartıştığı spotçunun iş yerini ateşe verdi, bina alev topuna döndü. (DHA)Tartıştığı spotçunun iş yerini ateşe verdi, bina alev topuna döndü. (DHA)

    ALEVLER BİNAYI SARDI
    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi tüm apartmanı saran alevlere müdahale etmeye başlarken, daire sakinleri kendilerini sokağa attı. Yangında apartmanın altında bulunan çamaşırhane de bulunan Ahmet Özen ile 2 ayrı spotçu dükkanında bulunan Lokman Derya Yılmaz ile Mete Durupınar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Lokman Derya Yılmaz'ın (53) durumunun iyi olduğu belirtilirken, kalbi duran Ahmet Özen'in ise doktorların yoğun çabasıyla hayata tutunduğu kaydedildi. Spot dükkanından çıkartılan Mete Durupınar ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    KUNDAKLAMA İDDİASI
    Yangında 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin de yaralanması nedeniyle Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri olayla geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de bulunduğu çalışmada olay yerinde çakmak gazı kutusu bulundu. Cinayet Büro Amirliği ile Muratpaşa Suç Araştırma ekiplerinin yaptığı incelemede spot dükkanını işleten Mete Durupınar ile spotçunun üst katında oturan Ufuk B. arasında iddiaya göre televizyon satışı arasında alacak verecek olduğu ve Ufuk B.'nin bu yüzden dükkanı kundakladığı öğrenildi. Ekipler olay yerinde olduğu ve sonrasında kaçtığını belirlediği Ufuk B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Feci yangında dükkan sahibi Mete Durupınar yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. (DHA)Feci yangında dükkan sahibi Mete Durupınar yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. (DHA)

    "SANİYELER İÇERİSİNDE YANMAYA BAŞLADI"
    Olayı gören mahalle sakinlerinden Huriye Doğan, "Burada 2 tane eskici var. Biz burayı defalarca uyardık. Akşamda ses çıktı ve tartışma çıktı. Sonrasında bir çıtırtı ve büyük alevler çıktı. Bizde kaçtık" dedi.

    Tartıştığı dükkan sahibini yakarak öldürdü. (DHA)Tartıştığı dükkan sahibini yakarak öldürdü. (DHA)

    Yan apartmanda oturduğunu belirten ve ayağı kırık şekilde dışarıya kaçan Anıl Bayram ise "Işık parlamasını görünce hemen dışarıya kaçtık. Tüm apartman saniyeler içerisinde yanmaya başladı. Yan taraf çamaşırhane onun yanı da eski mobilya eşyaları satan bir dükkandı. Alevler bütün binayı sardı. Yangında içeride olan birileri vardı" diye konuştu.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak, bitişik durumdaki iki binanın tamamında maddi hasar meydana gelirken, giriş katta yer alan çamaşırhane ve 2 spot dükkanı tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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