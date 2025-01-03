Avrupa Bilgisayar Olimpiyat Şampiyonu Bergüzar Yürüm, dünyanın en prestijli üniversitelerinden MIT’e kabul edildi!

Kayseri'de yaşayan Bergüzar Yürüm, geçen yıl Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nden mezun oldu. Çocukluğun beri ilgi duyduğu bilgisayar alanıyla ilgili çalışmalarda bulundu.

TEKNOFEST'e katılarak finale kadar çıktı. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarına bilgisayar alanında katıldı. 3 olimpiyat elemesini geçti. Hem çok çalıştı hem de okuldaki matematik öğretmenlerinden destek aldı. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları'na Türkiye adına katıldı. İlk yıl bronz madalya, ikinci yıl gümüş madalya kazandı. Geçen yıl ise Hollanda'da düzenlenen 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları'nda altın madalya aldı.

8 AY SONRA ABD'DE GİDECEK

Hedefinde yurt dışında üniversite okumak vardı. Massachusetts Institute of Technology (MİT) üniversitesine başvurdu. Sınavlara girdi. Geçen hafta sonuçlar açıklandı.

Üniversiteyi yüzde 100 burslu olarak kazanmayı başardı. 4 yıl boyunca eğitim görecek olan Yürüm, ağustos ayında ABD'de gitmeyi düşündüğünü anlattı. ABD'den kabul almasının ardından ailesinin yurt dışında okuyacağı için biraz endişelendiğini ancak kendisini desteklediğini vurguladı.