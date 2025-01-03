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İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık: Oyuncu olmak isteyen gençlere 10 milyon liralık vurgun!

Bir dolandırıcı, kendini “Oyuncu koçu”, “Yönetmen”, “Dövüş sanatları öğretmeni” şeklinde tanıttı. Haluk Bilginer’in adını kullandı. Oyuncu olmak isteyen gençlerin umudunu çaldı. 10 milyon liralık vurgun yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık: Oyuncu olmak isteyen gençlere 10 milyon liralık vurgun!

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    İstanbul'da bir dolandırıcı, bu kez kendini dövüş sanatları öğretmeni, yapımcı, reklamcı, oyuncu koçu bazen akademisyen kimi zaman da yönetmen gibi birçok meslek erbabı şeklinde tanıttı.

    Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Bülent Çolak gibi üst düzey oyuncuların adını da kullandı. Ağına düşürdüğü gençleri vaatlerle dolandırdı. 10 milyon liralık vurgun yaptı.

    Mağdurlardan biri, "Parayı yolladıktan sonra ders almaya başladım ama hani sadece kılıç dersi verdiler. Onu da süpürgenin sapıyla verdiler" dedi. Dolandırıcının, özel şoförlerini bile dolandırdığı, hatta onlar üzerinden araba kiraladığı iddia edildi.

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