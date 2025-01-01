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Müge Anlı'da ilginç olay: Kocam 3 kilo hamsi yiyordu pastacıya kaçtım

Müge Anlı’nın canlı yayınında yine ilginç bir itiraf geldi. Cemile isimli kadın, kocasını ve üç çocuğunu terk ederek pastacıya kaçtığını açıkladı. Kadının yuvasını yıkma gerekçesi ise eşinin bir oturuşta 3 kilo hamsi yemesi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
Müge Anlı’da ilginç olay: Kocam 3 kilo hamsi yiyordu pastacıya kaçtım

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    Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Başrolde ise kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçan Cemile isimli kadın var. Programa konuk olan kadın, pastacı Tacettin'e kaçma gerekçesini ise kocasının tek oturuşta 3 kilo hamsi yemesine bağladı. Cemile, eşiyle yaşadığı evliliği terk etme gerekçesini "hamsi"ye dayandırdı. Cemile, kocasının bir oturuşta tam 3 kilo hamsi yemesinin kendisini çok rahatsız ettiğini ve bu nedenle evliliğini bitirmeye karar verdiğini anlattı. Hamsi olayının ardından duygusal olarak zor bir döneme giren Cemile, bu durumu bir dönüm noktası olarak kabul ettiğini söyledi. Cemile, eşinin aşırı hamsi sevgisinin yanında, kendi mutluluğunu ve hayatını düşünerek pastacı Tacettin'le kaçmaya karar verdi.

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