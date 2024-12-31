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Yılbaşı gecesi sağlıklı sofra önerileri: Ne yenir, nelere dikkat edilir? Meze, yemek, tatlılar...

Yılbaşı sofralarına özen göstermek isteyenler için uzmanlardan önemli öneriler geldi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, yılbaşı gecesinin zengin menülerinin sağlıklı ve dengeli hale getirilmesi için ipuçları paylaştı.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:14 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:14
Yılbaşı gecesi sağlıklı sofra önerileri: Ne yenir, nelere dikkat edilir? Meze, yemek, tatlılar...

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    Yeni yıl heyecanı yaklaşırken yılbaşı sofraları için hazırlıklar da hız kazandı. Ancak bu özel gecede, çeşit çeşit lezzetlerin yer aldığı sofraların sağlığımıza zarar vermemesi için dikkat edilmesi gereken noktalar var.

    YILBAŞINDA SAĞLIKLI SOFRALAR İÇİN UZMAN TAVSİYELERİ

    Yılbaşı gecesi, yılın son gününü kutlamak için dostlar ve akrabalarla bir araya gelinen özel bir zaman. Ancak, sofraların zengin çeşitliliği kimi zaman sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, yılbaşı sofralarını hem lezzetli hem de dengeli hale getirmek için önemli ipuçları paylaştı.

    Sofra Düzeni ve Porsiyon Kontrolü

    Çakaloğlu, yılbaşı gecesi farklı lezzetlerden tadılmasını önerirken, porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Sağlıklı bir tabağın yarısının sebzelerden, çeyreğinin tam tahıllardan, kalan çeyreğinin ise protein kaynaklarından oluşması gerektiğini vurguladı. Zeytinyağlı sebzeler, kinoa ve baklagiller bu dengenin sağlanmasında önemli rol oynuyor.

    Hafif Ana Yemekler

    Ağır yemekler yerine daha hafif alternatiflere yönelmek isteyenlere Çakaloğlu, fırında tatlı patates dilimleri veya kabak cipsleri gibi seçenekler önerdi. Veganlar için ise nohut veya mercimek köfteleri, pazı veya ıspanakla hazırlanan yufkasız börekler ideal tercihler arasında yer alıyor.

    Salatalar ve Atıştırmalıklar

    Nar taneleri ve kinoa ile hazırlanan salataların hem besleyici hem de hafif olduğunu belirten Çakaloğlu, bulgur ve avokado ile yapılan doyurucu tabakların da tercih edilebileceğini söyledi. Humus ve tam tahıllı krakerler ise başlangıç için ideal bir seçim.

    Tatlılar ve İçecekler

    Şekerli tatlılar yerine hurma, pekmez veya akçaağaç şurubu gibi doğal tatlandırıcılarla hazırlanan tariflere yönelmek gerektiğini vurgulayan Çakaloğlu, fırında elma veya ayva tatlılarının hafif ve lezzetli bir alternatif sunduğunu belirtti. İçeceklerde ise gazlı içecekler yerine tarçın, karanfil ve zencefille tatlandırılmış bitki çaylarını önerdi.

    Ertesi Güne Dikkat

    Çakaloğlu, yılbaşı gecesi sonrası güne hafif bir kahvaltıyla başlamanın önemine dikkat çekti. Tam tahıllı ekmek ve sebzelerle hazırlanan bir kahvaltı, sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, kısa bir yürüyüş veya yoga gibi aktiviteler de ertesi gün enerjinizi toparlamanızı sağlayabilir.

    🥗 SAĞLIKLI YILBAŞI MENÜSÜ

      Başlangıç: Nar taneli kinoa salatası, humus, zeytinyağlı enginar

      Ana Yemek: Mercimek köftesi, fırında tatlı patates dilimleri

      Tatlı: Tarçınlı fırın elma, chia pudingi

      İçecek: Tarçınlı elma çayı, taze nane-limonlu soda

      Atıştırmalık: Tam tahıllı kraker, kuru meyve-karışık kuruyemiş

      SAĞLIKLI BİR KUTLAMA İÇİN İPUÇLARI

      Yemeklerden önce ve yemek sırasında su tüketmeyin; sindirimi desteklemek için suyu yemeklerden bir saat önce ve sonra içmeyi tercih edin.

      Şekerli içeceklerden kaçınarak taze meyve ve soda ile hazırlanan hafif içecekler tüketin.

      Sindirim sisteminizi rahatlatmak için rezene, zencefil ve nane çayı gibi bitkisel içecekleri tercih edin.

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