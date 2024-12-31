Yılbaşı gecesi sağlıklı sofra önerileri: Ne yenir, nelere dikkat edilir? Meze, yemek, tatlılar...

Salatalar ve Atıştırmalıklar

Nar taneleri ve kinoa ile hazırlanan salataların hem besleyici hem de hafif olduğunu belirten Çakaloğlu, bulgur ve avokado ile yapılan doyurucu tabakların da tercih edilebileceğini söyledi. Humus ve tam tahıllı krakerler ise başlangıç için ideal bir seçim.

Tatlılar ve İçecekler

Şekerli tatlılar yerine hurma, pekmez veya akçaağaç şurubu gibi doğal tatlandırıcılarla hazırlanan tariflere yönelmek gerektiğini vurgulayan Çakaloğlu, fırında elma veya ayva tatlılarının hafif ve lezzetli bir alternatif sunduğunu belirtti. İçeceklerde ise gazlı içecekler yerine tarçın, karanfil ve zencefille tatlandırılmış bitki çaylarını önerdi.

Ertesi Güne Dikkat

Çakaloğlu, yılbaşı gecesi sonrası güne hafif bir kahvaltıyla başlamanın önemine dikkat çekti. Tam tahıllı ekmek ve sebzelerle hazırlanan bir kahvaltı, sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, kısa bir yürüyüş veya yoga gibi aktiviteler de ertesi gün enerjinizi toparlamanızı sağlayabilir.