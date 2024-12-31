Gasp oyunu! Kafama silah dayayıp bileziklerimi çaldılar demişti: Depremzede kadın gerçeği itiraf etti

Hatay Belen'de yaşayan Hanifi Kıdır (69), eşi Ayhan Kıdır (61), ile yalnız olduğu sırada maskeli 2 kişinin evinde olduğunu fark etti. Elinde silahla eve giren maskeli 2 kişi, yaşlı kadını darbedip kolundaki altın bilezikleri alarak kaçtı. Kadın, kendisini sürükleyerek yatak odasındaki şifreli çantaya yöneldiklerini ve açamadıklarını ifade etti. Olayın hızlı geliştiğini belirtti.

'BEN BİR DEPREMZEDEYİM'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evini kaybettiğini belirten Hanifi Kıdır şöyle konuştu: "Salı günü müteahhitte para verecektik. Ama maalesef altınlarımın hepsi gitti. Ben de bir depremzedeyim. Eşim kanser hastası, ben de hastayım. mahvolduk." Kadın, daha sohra altın bilezikleri gasbettiği iddiasıyla polise başvurdu. Soruşturma başlatıldı.

Ekiplerinin incelemelerinin ardından kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde A.K., bilezikleri 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiğini kabul etti. Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A.K isimli bayan öz oğlu M.K'nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir."