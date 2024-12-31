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Babaannesini ziyarete giderken öldürülen Ahmet Karatepe'nin katili yakalandı

Adana'da babaannesini ziyarete giderken taksi durağına yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Karatepe'nin katil zanlısı İbrahim Efe Keskin, 266 gün sonra yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Babaannesini ziyarete giderken öldürülen Ahmet Karatepe’nin katili yakalandı

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    Adana Seyhan'da yaşayan İbrahim Efe Keskin (19), ile Aydın T., geçen 6 Nisan'da çarpıştıkları otomobilin sürücüsünü dövmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförleri, "Eşinin yanında adam dövülmez" diyerek Keskin ile Aydın T.'yi dövdü. Keskin, arkadaşı Aydın T.'nin kullandığı motosikletle aynı gün saat 20.00 sıralarında kendilerini darbeden şoförlerin bulunduğu taksi durağına tabancayla ateş açtı.

    Bu sırada motosikletiyle babaannesini ziyarete giden Ahmet Karatepe (28), kurşunların arasında kaldı. Sırtından vurularak yaşamını yitiren Karatepe, öldü. Polis ekipleri, katil zanlısı İbrahim Efe Keskin'i cinayetten 266 gün sonra yakaladı.

    Keskin, "Böyle bir olay hiç yaşanmadı. O tarihlerde o caddeden hiç geçmedim, kimseyi vurmadım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    Ziya RAMOĞLU

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