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Diyarbakır'da evlat dehşeti! Annesini tabancayla kalbinden vurdu

Diyarbakır'da annesini tabancayla kalbinden vurarak katleden B.Y., daha sonra kendisini ihbar edip, polise teslim oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Diyarbakır’da evlat dehşeti! Annesini tabancayla kalbinden vurdu

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    Diyarbakır'da yaşayan şizofreni hastası olduğu öne sürülen B.Y. (20), annesi Yezda Akgül (50), ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Gerilim giderek arttı.

    B.Y. eline aldığı tabancayla annesinin kalbine ateş açtı. Kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Oğlu, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbarla olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde talihsiz Yezda Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, B.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.

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