Toplu tecavüz mağduru genç kızdan yardım çığlığı!

Üniversite öğrencisi İrem F., 13 Nisan 2024 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 5 kişi tarafından cinsel saldırıya uğradı. Ağır tehditlere maruz kaldığını açıkladı.

Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu:

"Merhaba ben İrem, üniversite eğitimim için geldiğim Kıbrıs'ta 13 Nisan 2024 tarihinde 5 şahıs tarafından tecavüze uğradım. Şikayetim üzerine Kıbrıs'ta açılan davama gitmemem, duruşmalara katılmamam ve şikayetimi geri çekmem için 7-8 aydır ailem ve ben ölüm tehditleri almaktayız. Can ve mal güvenliğimiz yok. Ölmek istemiyorum. Y.f A., İ.A., B. Y., Ş. K. ve Z. K., bu kişiler Kıbrıs'ta tutuklu yargılanmaktadır." Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyadan yardım isteyen İrem F.'ye hukuki destek sağlanacağını açıkladı.