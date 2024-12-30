SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Melis öğretmenin azmi! Beyin tümörü yakalanarak felç kaldı notalarla ayağa kalktı

İki yaşında beyin tümörüyle karşılaşan, çok sayıda ameliyata rağmen felç kalan Melis Aracı, müzik ve annesinin desteğiyle hayata tutundu. EKPSS’de Türkiye birincisi oldu, şimdi öğretmenlik yapıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Melis öğretmenin azmi! Beyin tümörü yakalanarak felç kaldı notalarla ayağa kalktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) müzik alanı Türkiye birincisi Melis Aracı (24), çocukluğunda başlayan sağlık sorunlarına rağmen azimle sürdürdüğü hayat mücadelesini öğrencilerine ilham kaynağı olabilecek bir başarı hikayesine dönüştürdü.

    İki yaşında beyin tümörü teşhisi konuldu ve sonrasında felç kaldı. Yürüyebilmek için 5 yıl fizik tedavi gören Aracı, bu süreçte org çalmayı öğrenip müzik öğretmeninin yardımı ve ailesinin desteğiyle hayata tutundu.

    "Müzik bana iyi geldi" diyen Aracı, 2022 yılı EKPSS'de müzik alanında Türkiye birincisi oldu. Tekirdağ'daki Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Aracı, "Müziğin bana iyi geldiğini anladım. Bu yüzden müzik alanında ilerlemeye karar verdim" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İsmail Haniye suikastında sır perdesi çözüldü mü? İsrail anlattı Hamas yalanladı
    ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025’te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek?
    Öcalan ne zaman PKK lağv olsun çağrısı yapacak? Pervin Buldan’dan İmralı açıklaması: TBMM’deki partilerle görüşülecek
    İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu?
    Beşiktaş’ta tarihe geçen seçim! Rekoru kırdı: İşte kazanan isim
    Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyonla mücadele mesajı! Düşüş başladı
    Moskova - Bakü hattında ’uçak’ krizi! Aliyev Rusya örtbas etme niyetinde deyip tazminat istedi... Putin’le iki günde iki görüşme
    Metrobüste yok böyle kavga! Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı: Sebebi ise...
    Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!
    Ahmet Şara’dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG’nin özerklik hayallerine ket vurdu
    Galatasaray’dan dünyayı sallayacak hamle! Osimhen’i gölgede bırakacak
    MHP’den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    EMEKLİLİĞE 46 BİN TL KAZANÇ! Asgari ücretle tüm ödemeler değişti... İşte yeni rakamlar
    DEM’den İmralı açıklaması! Öcalan Çağrı yaparım deyip PKK’nın selasını okudu: Erdoğan ve Bahçeli’nin paradigmasına katkıya hazırım