Melis öğretmenin azmi! Beyin tümörü yakalanarak felç kaldı notalarla ayağa kalktı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) müzik alanı Türkiye birincisi Melis Aracı (24), çocukluğunda başlayan sağlık sorunlarına rağmen azimle sürdürdüğü hayat mücadelesini öğrencilerine ilham kaynağı olabilecek bir başarı hikayesine dönüştürdü.

İki yaşında beyin tümörü teşhisi konuldu ve sonrasında felç kaldı. Yürüyebilmek için 5 yıl fizik tedavi gören Aracı, bu süreçte org çalmayı öğrenip müzik öğretmeninin yardımı ve ailesinin desteğiyle hayata tutundu.



"Müzik bana iyi geldi" diyen Aracı, 2022 yılı EKPSS'de müzik alanında Türkiye birincisi oldu. Tekirdağ'daki Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Aracı, "Müziğin bana iyi geldiğini anladım. Bu yüzden müzik alanında ilerlemeye karar verdim" dedi.