70. Uluslararası Debutante Balosu’nda genç kadınlar göz kamaştırdı

Dünyanın dört bir yanından gelen genç kadınlar önceki gece, New York'taki Plaza Otel'de düzenlenen 70. Uluslararası Debutante Balosu'na katılarak göz kamaştırıcı bir gösteri sergilediler.

Giriş ücretinin 20 bin doları (yaklaşık 700 bin lira) aştığı bildiriliyor. İyi bağlantıları olan genç kadınları yüksek sosyeteyle tanıştıran partiye Danimarka, Fransa, Hindistan, Meksika, İngiltere, İsveç, Güney Kore ve 9 Amerikan eyaletini temsil eden 30'dan fazla sosyete mensubu katıldı. Kızlar göz kamaştırıcı beyaz elbiseler giyip, ipek eldivenler ve ışıltılı mücevherler taktı.