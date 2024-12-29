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Nostradamus ve Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerinde ortak tahmin: Savaşlar ve felaketler

Tarihin en ünlü kahinlerinden Nostradamus ve Baba Vanga, 2025 yılına dair kehanetlerinde ortak bir noktada buluştu. Her iki kahin de savaşlar, salgınlar ve doğal felaketlerle dolu bir yıl öngördüklerini belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Nostradamus ve Baba Vanga’nın 2025 kehanetlerinde ortak tahmin: Savaşlar ve felaketler

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    Tarihin en ünlü kahinlerinden Nostradamus ve Baba Vanga'nın, 2025 yılı için yaptıkları kehanetler ortak noktada buluştu. İki kahin de savaşlar, salgınlar ve doğal felaketlerle dolu bir yıl yaşanacağını iddia ediyor.

    Nostradamus, İngiltere'nin acımasız savaşlara sahne olacağını, tarihten gelen ölümcül bir hastalığın yeniden yayılacağını ayrıca Avrupa'yı derinden sarsacak bir savaşın yaşanacağını ve bu savaşın kıtayı yıkıma uğratacağını öngörüyor. Baba Vanga'ya göre Rusya, dünya lideri olarak güç kazanacak.

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