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Kocaeli'de bir evde doğal gaz patladı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama sonrası yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 20:46 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 21:00
Kocaeli’de bir evde doğal gaz patladı: Çok sayıda yaralı var

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    Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

    Darıca'da doğal gaz kaynaklı patlamada 10 kişi yaralandı

    PATLAMA SONRASI DAİREDE YANGIN ÇIKTI

    Patlama sonrası dairede yangın çıkarken İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
    Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    KOCAELİ VALİSİ AKTAŞ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE 10 YARALIMIZ VAR

    İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, apartmandaki bazı evlerde de hasar meydana geldi.
    Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı yangın meydana geldiğini düşünüyoruz. İlk belirlemelere göre 10 yaralımız var. Ekiplerimizin müdahalesi sürüyor." açıklamasında bulundu.

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