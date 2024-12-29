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İnternetin yüzde 90'ını oluşturan gizli dünya Dark Web ve Deep Web!

Dark Web ve Deep Web internetin yüzde 90’ından oluşmakta. 2023’te 2.3 trilyon dolar ciro yapan webe girmek için TOR adında bir tarayıcı gerekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
İnternetin yüzde 90’ını oluşturan gizli dünya Dark Web ve Deep Web!

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    ABD hükümeti, internetin en karanlık yüzünü yani Dark Web'i kullanmak için gereken TOR tarayıcısının yaratılmasında rol oynayanlardan bir tanesi. 1990'larda Amerikan donanmasının istihbarat iletişimi için kullanıldı.

    Fakat şu an TOR tarayıcısı herkes tarafından kullanılabiliyor. Şifreleme sayesinde TOR tarayıcısında anonim kalmanız sağlanır. Kimse ne yaptığınızı bilmediği için internetin bu kısmında yasal olmayan birçok içerik bulunur. Son bir yılda Dark Web'de gerçekleşen yasa dışı olaylarda artış yüzde 650'ye ulaştı. İnternette kullanıcıların kimliklerini ve konumlarını başkalarından ve kolluk kuvvetlerinden gizlemesine olanak tanıdığı için başta çalıntı kişisel bilgiler olmak üzere yasa dışı tüm hizmetlerin gerçekleştirildiği yer.

    ARADAKİ FARK
    Deep Web, internetin Google gibi arama motorları ile erişilemeyen bölümlerine verilen addır. Dark Web'in yanı sıra Gmail ve Facebook tarafından sağlanan çoğu içerik gibi yalnızca kaydolup oturum açtığınızda görebileceğiniz sayfalardan oluşmakta.

    45 DOLARA KREDİ KARTI
    Şifresiyle birlikte ele geçirilmiş ve kopyalanmış bir kredi kartı 45 dolara Dark Web'te satılıyor. İçinde 1 milyon dolar bakiye bulunduran hesaplar 1500 dolar, CVV bilgisiyle çalınan kart bilgileri 35 dolar, en az bin dolar bakiyesi hesap 100 dolardan satılıyor.

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