Yeni gelin aileyi karıştırdı! İpek Kıraç babasının evliliği sonrası vasisi olmak için hukuk mücadelesi başlattı

Koç Ailesi'nin damadı 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın yine eski Koç Topluluğu çalışanı Emine Alangoya ile geçtiğimiz Cuma günü sürpriz evliliği üzerine kızı İpek Kıraç babasına vasi davası açtı. İpek Kıraç'ın İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davanın en önemli delillerinden biri eylül ayında yapılan Suna-İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar.



KİŞİLERİ TANIMIYOR

İnan Kıraç söz konusu toplantıda, hangi vakfın toplantısında olduğunu fark edememedi. Yıllarca birlikte çalıştığı kişileri tanımadı. Kıraç, kendisini yine başkanı olduğu Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) toplantısında sanarak, katılımcılara "Sizler Galatasaray Liseli olmadığınız için GEV'de işler kötü gidiyor" diye sitem etti.



BABAMI KORUMAK İÇİN

İpek Kıraç İnan kıraç'ın Emine Alagnoya ile evliliği sonrası yaptığı açıklamada "Babam İnan Kıraç'ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundum" diyerek şöyle devam etti: "Bu benim için çok zor alınmış bir karardır. Özellikle son zamanlarda, yakın çevresindeki herkesin açıkça gözlemlediği bir şekilde 'muhakeme kaybı ve akıl sağlığı sorunu' yaşadığı malum olmuştur."



ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Kıraç'ın, Emine Alangoya ile nikahı öncesi yaşı itibariyle alması gereken raporu yine önce Koç Üniversitesi'nden almak istediği ancak alamayınca Yeditepe Tıp verdi. Mahkeme hâkimi, İnan Kıraç'ın avukatlarının Yeditepe Üniversitesi talebini reddederek sağlık raporunu Adli Tıp'a yönlendirdi. Davanın ilk duruşması için 12 Mart 2025 tarihini belirleyen hakim, İnan Kıraç'ın ilk duruşmaya katılmasını şart koştu. Kıraç'ın avukatları incelemenin Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılmasını talep ettiler. Kıraç'ın, Emine Alangoya ile nikahı öncesi yaşı itibariyle alması gereken raporu yine Yeditepe Tıp vermişti. Davanın ilk duruşması için 12 Mart 2025 tarihini belirleyen hakim, İnan Kıraç'ın ilk duruşmaya katılmasını şart koştu.



TÜRKİYE'NİN 2. ZENGİNİ

İpek Kıraç 3.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin ikinci zengini ve Koç Holding'in yüzde 10 ortağı.



TÜRKİYE'NİN 43. ZENGİNİ

Kıraça Holding ile Türkiye'nin en zengin aileleri listesinde 43. sırada yer almakta. Suna-İnan Kıraç'ın 2 yaşındayken evlat edindiği İpek Kıraç Koç Holding'in önde gelen hissedarlarından biri haline gelerek holdingin hem de Temel Ticaret'in yönetim kurullarına girmişti.

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