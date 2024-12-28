PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan kardeşi Rıza Kalkavan'ın ölüm nedeni ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 2 yıl önce akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Ağabeyi iş insanı Rıza Kalkavan ise sahte alkol içmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Kalkavan'ın ölümünden önce 16 saat boyunca kız arkadaşıyla sohbet ettiği, alkol aldığı ve girdiği komadan bir daha çıkamadığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan kardeşi Rıza Kalkavan’ın ölüm nedeni ortaya çıktı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 2 yıl önce akciğer kanserinden hayatını kaybetti. Ağabeyi iş insanı Rıza Kalkavan ise sahte alkol içmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kalkavan'ın vefatından önce 16 saat boyunca kız arkadaşıyla sohbet edip, alkol aldığı ve girdiği komadan çıkamadığı belirlendi.

    Ayrıca kanındaki metil alkol oranının 6 değerinin altında olması gerekirken, 72 çıktığı iddia edildi. Orijinal içkilerin içerisinde etil alkol ve metil alkol bulunuyor. Fakat metil alkol insan vücuduna son derece zarar veriyor. Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, görme bozukluğu, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor.

    SAHTEYLE ORİJİNALİ KARIŞTIRMIŞ
    Doç. Dr. Abuzer Özkan, "Bazı insanlar, birazını orijinal birazını da sahte ile dengeleyerek alkolü daha ucuza getirmeye çalışıyor. Orijinal diye aldığı sahte çıktı. Alkol zehirlenmesiyle bize başvurdu" dedi.

    NASIL ANLAŞILIR?
    Uzmanlar, sahte içkinin renginden ya da kokusundan değil etiket bilgilerinden anlaşıldığını söylüyor: Sahte içki şişesinin üzerinde bakanlık onaylı kayıt numarası olup olmadığı kontrol edilerek anlaşılıyor. Ambalaj üzerinde TAPDK bandrolü aranır. İçkilerin orijinal ambalajında olup olmadığına dikkat edilir.

    Billur Kalkavanın kardeşi Rıza Kalkavanın ölüm nedeni belli oldu! Meğer 16 saat boyunca...Billur Kalkavanın kardeşi Rıza Kalkavanın ölüm nedeni belli oldu! Meğer 16 saat boyunca...
    Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın ölüm nedeni belli oldu! Meğer 16 saat boyunca...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç’ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
    MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Tüm ödemeler yeniden belirlenecek! Kim, ne kadar alacak?
    DEM Parti İmralı’ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?
    Narin Güran cinayetinde 2. duruşma! İstismara mı uğradı? Nevzat Bahtiyar açıkladı: Cesedi bana ellerinle verdin
    Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti
    Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: Dünyayı uyandırıyoruz
    Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!
    Azerbaycan’ın talebi sonrası Türkiye’den 8 kişilik bir heyet Bakü’ye gidiyor: Uçak kazası araştırılacak
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler
    Suriye’de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi
    BBC Başkan Erdoğan’ın terörle mücadele sözlerini çarpıttı: DMM’den jet yalanlama geldi
    Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti
    Nevzat Bahtiyar’ın son savunması! Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim | Salim verdi ben taşıdım
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları