Ünlü oyuncu Billur Kalkavan kardeşi Rıza Kalkavan’ın ölüm nedeni ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 2 yıl önce akciğer kanserinden hayatını kaybetti. Ağabeyi iş insanı Rıza Kalkavan ise sahte alkol içmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kalkavan'ın vefatından önce 16 saat boyunca kız arkadaşıyla sohbet edip, alkol aldığı ve girdiği komadan çıkamadığı belirlendi.

Ayrıca kanındaki metil alkol oranının 6 değerinin altında olması gerekirken, 72 çıktığı iddia edildi. Orijinal içkilerin içerisinde etil alkol ve metil alkol bulunuyor. Fakat metil alkol insan vücuduna son derece zarar veriyor. Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, görme bozukluğu, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor.

SAHTEYLE ORİJİNALİ KARIŞTIRMIŞ

Doç. Dr. Abuzer Özkan, "Bazı insanlar, birazını orijinal birazını da sahte ile dengeleyerek alkolü daha ucuza getirmeye çalışıyor. Orijinal diye aldığı sahte çıktı. Alkol zehirlenmesiyle bize başvurdu" dedi.

NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar, sahte içkinin renginden ya da kokusundan değil etiket bilgilerinden anlaşıldığını söylüyor: Sahte içki şişesinin üzerinde bakanlık onaylı kayıt numarası olup olmadığı kontrol edilerek anlaşılıyor. Ambalaj üzerinde TAPDK bandrolü aranır. İçkilerin orijinal ambalajında olup olmadığına dikkat edilir.