SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yılbaşı öncesi "sahte alkol" denetimi! Sakarya'da 820 litre ele geçirildi

Yılbaşı öncesi denetimler sürüyor... Sakarya Karasu'da 820 litre sahte alkol 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda en büyüğü 67 yaşında olan 4 şüpheli gözaltına alndı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:42 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:43
Yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi! Sakarya’da 820 litre ele geçirildi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Sakarya'da 820 litre sahte alkol ele geçirildi

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde 820 litre sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

    Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 820 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol, 2 kilo 500 gram anason aroması, 300 mililitre malt aroması, alkol yapımında kullanılan bakır damıtma cihazı, 2 alkol ölçüm çubuğu, 2 plastik alkol numune küveti, ruhsatsız tabanca, 33 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

    Operasyonda Ş.Y. (65), A.İ. (67), E.T. (58) ve G.Y. gözaltına alındı.

    KARASU'DA YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR OPERASYONU

    Öte yandan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde bir kıraathanede yasa dışı kumar ve bahis oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.

    Ayrıca 1 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlaması" suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

    1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı
    1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
    PYD Suriye’de silah bırakmak için şart koşup pazarlık istedi! HTŞ ve SMO’yu çatıştırma sinsiliği: Türkiye çekilirse Colani ile anlaşırız
    Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: 32 kişi kurtuldu
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var | 10 kişi gözaltında
    Nevşin Mengü’ye Salih Müslim davası: İşte terör propagandası sonrası istenen ceza!
    Başkan Erdoğan Suriye’deki Esad ve Baas zulmünü anlattı... Aylan bebeği hatırlattı: Nasıl unutabiliriz
    Narin cinayetinde yeni yasak aşk şüphesi! Yüksel ve Enes Güran’ın avukatından şoke eden sözler: Nevzat ifade değiştirebilir
    Para çekimi için belge zorunluluğu mu gelecek? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan o iddialara yanıt
    Krizin adresi Grönland! Donald Trump satın alacağız dedi fitili ateşledi: Danimarka’dan İHA’lı köpekli hazırlık
    Suriye’de tokat yiyen PKK Kandil’de birbirine düştü! Elebaşı Karayılan’ı Helin Ümit’ten sonra Duran Kalkan da yalanladı
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor
    Takvim.com.tr araştırdı! Kazakistan’da düşen Embraer tipi uçağın dünden bugüne kaza sicili
    Galatasaray’a 95 milyon euroluk süper yıldız!
    Gözler emekli zammında! SSK ve Bağ-Kurlu kim ne kadar alacak? İşte anketten çıkan yeni oran...
    Fenerbahçe’den görülmemiş plan! Talisca’dan sonra sıra onda