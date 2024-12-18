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Türkiye'nin en kirli ve en temiz illeri! Herkes İstanbul'u zirvede sanıyordu! İşte havası en kötü o şehir

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) hazırladığı "Kara Rapor 2024", Türkiye genelinde hava kirliliği seviyelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Rapor, 2022 yılında görece temiz hava kalitesine sahip olan 13 ili ortaya koydu.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 23:47 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 23:47
Türkiye’nin en kirli ve en temiz illeri! Herkes İstanbul’u zirvede sanıyordu! İşte havası en kötü o şehir

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    Temiz Hava Hakkı Platformu'nun yayımladığı "Kara Rapor 2024", Türkiye'nin hava kirliliği ile mücadeledeki durumunu tüm detaylarıyla ortaya koydu. Rapora göre, 2022 yılında görece temiz olarak değerlendirilen iller arasında Adıyaman, Isparta ve Giresun gibi şehirler öne çıktı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    2022 YILI PM10 ORTALAMALARINA GÖRE EN KİRLİ İLLER

    Hakkâri - 110,71

    Iğdır - 109,76

    Muş - 97,87

    Denizli - 77,66

    Malatya - 75,39

    Hatay - 76,92

    Kilis - 72,65

    Kahramanmaraş - 68,82

    Osmaniye - 66,32

    Ağrı - 65,52

    2022 YILINDA GÖRECE DAHA TEMİZ HAVA KALİTESİNE SAHİP İLLER

    Aşağıdaki iller, PM10 yıllık ortalamaları ulusal limit değerlerin altında kalmıştır:

    Adıyaman
    Bitlis
    Karaman
    Isparta
    Antalya
    Bilecik
    Kırşehir


    Trabzon
    Giresun
    Rize
    Sinop
    Afyonkarahisar
    Samsun

    İSTANBUL

    İstanbul'da 2022 yılı boyunca ortalama 38,41 µg/m³ PM10 konsantrasyonu ölçülmüştür. Bu değer, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kılavuz değeri olan 15 µg/m³'ün 2,5 katı, ancak Türkiye'nin ulusal limit değeri olan 40 µg/m³'e yakındır.

    En Kirli Bölgeler: İstanbul'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeler:

    Sultangazi

    Esenyurt

    Mecidiyeköy

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