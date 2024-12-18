Türkiye’nin en kirli ve en temiz illeri! Herkes İstanbul’u zirvede sanıyordu! İşte havası en kötü o şehir

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun yayımladığı "Kara Rapor 2024", Türkiye'nin hava kirliliği ile mücadeledeki durumunu tüm detaylarıyla ortaya koydu. Rapora göre, 2022 yılında görece temiz olarak değerlendirilen iller arasında Adıyaman, Isparta ve Giresun gibi şehirler öne çıktı.
Fotoğraflar: AA
2022 YILI PM10 ORTALAMALARINA GÖRE EN KİRLİ İLLER
Hakkâri - 110,71
Iğdır - 109,76
Muş - 97,87
Denizli - 77,66
Malatya - 75,39
Hatay - 76,92
Kilis - 72,65
Kahramanmaraş - 68,82
Osmaniye - 66,32
Ağrı - 65,52
2022 YILINDA GÖRECE DAHA TEMİZ HAVA KALİTESİNE SAHİP İLLER
Aşağıdaki iller, PM10 yıllık ortalamaları ulusal limit değerlerin altında kalmıştır:
Adıyaman
Bitlis
Karaman
Isparta
Antalya
Bilecik
Kırşehir