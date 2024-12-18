Türkiye’nin en kirli ve en temiz illeri! Herkes İstanbul’u zirvede sanıyordu! İşte havası en kötü o şehir

İSTANBUL

İstanbul'da 2022 yılı boyunca ortalama 38,41 µg/m³ PM10 konsantrasyonu ölçülmüştür. Bu değer, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kılavuz değeri olan 15 µg/m³'ün 2,5 katı, ancak Türkiye'nin ulusal limit değeri olan 40 µg/m³'e yakındır.

En Kirli Bölgeler: İstanbul'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeler:

Sultangazi

Esenyurt

Mecidiyeköy