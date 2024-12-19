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Çanakkale'de gemi trafiğine sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 04:09 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 05:02
Çanakkale’de gemi trafiğine sis engeli

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    Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

    Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

    Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    Boğazda yerel feribot seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

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