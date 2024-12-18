Ne yaptın Cemre! Genç kız ailesi tarafından ölü bulundu

Aydın Nazilli'de önceki gece Cemre Yılmaz'ın (15) ailesi, kızlarının evde olmadığını fark etti. Aramak için dışarı çıkan aile, Cemre'yi yaşadıkları apartmanın bahçesindeki demir korkuluklara asılı halde buldu. Ailenin feryatlarını duyan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde Cemre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bıraktığı mektupta ailesine teşekkür eden genç kız, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını dile getirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı. (Ceyhan TORLAK)

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