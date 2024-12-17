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O"rep"asyon! Rapçi Sansar Salvo uyuşturucu maddeye özendirdiği gerekçesi ile tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik bir operasyon başlattı. 4 Ekim’de sosyal medyada paylaşılan bir video klipte, rap sanatçısı Ekin Can Arslan’ın uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Orepasyon! Rapçi Sansar Salvo uyuşturucu maddeye özendirdiği gerekçesi ile tutuklandı

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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını özendiren şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 4 Ekim'de dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video klibinde "Sansar Salvo" adlı hesap kullanıcısı rap sanatçısı ve söz yazarı Ekin Can Arslan'ın uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

    UYUŞTURUCU BULUNDU
    Operasyon düzenleyen ekipler, Can Arslan'ın evinde 2,35 gram skunk ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan Arslan'ın geçmiş döneme ait çeşitli suçlardan 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan,'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan tutuklandı.

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