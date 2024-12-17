Sömestr tatili ne zaman 2025? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? 1. dönem ne zaman bitiyor? 2024-2025 tatil takvimi!

Sömestr tatil inin ardından, 2. dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, öğrenciler için yeni bir öğrenme dönemi olacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tatil boyunca dinlenip, eğitim sürecine yeniden odaklanacaklar.

(Takvim Foto Arşiv)

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, bu tatil tarihlerine göre planlarını yaparken, okul takvimine yönelik bu detaylar büyük önem taşıyor. Hem öğretim yılı hem de tatil dönemi, öğrencilerin eğitim süreçlerinin düzenli ve verimli geçmesine olanak tanıyacak şekilde planlandı.