Sömestr tatili ne zaman 2025? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? 1. dönem ne zaman bitiyor? 2024-2025 tatil takvimi!

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitiş tarihi, okullarında karne heyecanı yaşayan öğrenciler için merakla beklenen bir konu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin sömestr tatili için geri sayımı başlattığı o kritik tarihler belli oldu.
(Takvim Foto Arşiv)
Birinci Dönem Ne Zaman Bitecek?
2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 9 Eylül 2024 tarihinde başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla tamamlayacak. Bu tarihte, öğrenciler karnelerini alarak birinci dönemin sonuna gelecekler.
(Takvim Foto Arşiv)
Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?
Birinci dönemin sona ermesinin ardından, öğrenciler sömestr tatiline girecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler, ikinci döneme başlamak için okullarına geri dönecekler.