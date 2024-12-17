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Sömestr tatili ne zaman 2025? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? 1. dönem ne zaman bitiyor? 2024-2025 tatil takvimi!

Yoğun ders ve sınav temposuyla devam eden 2024-2025 eğitim öğretim yılı öğrenciler ve öğretmenler için oldukça zorlu bir süreç geçiyor. Birinci dönemin bitişine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler ara tatil olan "15 tatil" için tarih araştırmalarına hız verdi. Milyonlarca öğrenci, eğitim yılına ara vermek için heyecanla tatil tarihini bekliyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? 1. dönem ne zaman son bulacak? İşte merak edilen tatil takvimi!

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:37 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:37
Sömestr tatili ne zaman 2025? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? 1. dönem ne zaman bitiyor? 2024-2025 tatil takvimi!

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    2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitiş tarihi, okullarında karne heyecanı yaşayan öğrenciler için merakla beklenen bir konu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin sömestr tatili için geri sayımı başlattığı o kritik tarihler belli oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Birinci Dönem Ne Zaman Bitecek?

    2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 9 Eylül 2024 tarihinde başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla tamamlayacak. Bu tarihte, öğrenciler karnelerini alarak birinci dönemin sonuna gelecekler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?

    Birinci dönemin sona ermesinin ardından, öğrenciler sömestr tatiline girecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler, ikinci döneme başlamak için okullarına geri dönecekler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

    Sömestr tatilinin ardından, 2. dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, öğrenciler için yeni bir öğrenme dönemi olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

    İkinci dönemin ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tatil boyunca dinlenip, eğitim sürecine yeniden odaklanacaklar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, bu tatil tarihlerine göre planlarını yaparken, okul takvimine yönelik bu detaylar büyük önem taşıyor. Hem öğretim yılı hem de tatil dönemi, öğrencilerin eğitim süreçlerinin düzenli ve verimli geçmesine olanak tanıyacak şekilde planlandı.

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