Kilo vermek isterken sağlığından oldu! 2 bardak zayıflama çayı karaciğerini bitirdi

Niğde'de fazla kilolarından kurtulmak için 1 ayı aşkın süre günde 2 bardak zayıflama çayı içen Emine Özlü'ye (45), 'karaciğer yetmezliği' tanısı konuldu. Acil organ nakli sırasına alınan Özlü, kadavradan yapılan nakille hayata tutundu.

Etlik Şehir Hastanesi Organ Nakli Kliniği'nden Prof. Dr. Mustafa Özsoy da "Hastamızın karaciğer yetmezliği tanısını doğruladık ve karaciğer nakli olması gerektiğini planladık. Hastalarımıza özellikle bakanlıklarımızdan onayı olmadan, hiçbir ilaç veya medikal bir tedavi almamalarını öneririz" dedi.