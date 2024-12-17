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Kilo vermek isterken sağlığından oldu! 2 bardak zayıflama çayı karaciğerini bitirdi

Niğde'de fazla kilolarından kurtulmak için 1 ay boyunca günde 2 bardak zayıflama çayı içen 45 yaşındaki Emine Özlü'ye, 'karaciğer yetmezliği' tanısı kondu. Acil organ nakli sırasına alınan Özlü, kadavradan yapılan nakil ile hayata tutundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Kilo vermek isterken sağlığından oldu! 2 bardak zayıflama çayı karaciğerini bitirdi

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    Niğde'de fazla kilolarından kurtulmak için 1 ayı aşkın süre günde 2 bardak zayıflama çayı içen Emine Özlü'ye (45), 'karaciğer yetmezliği' tanısı konuldu. Acil organ nakli sırasına alınan Özlü, kadavradan yapılan nakille hayata tutundu.

    Etlik Şehir Hastanesi Organ Nakli Kliniği'nden Prof. Dr. Mustafa Özsoy da "Hastamızın karaciğer yetmezliği tanısını doğruladık ve karaciğer nakli olması gerektiğini planladık. Hastalarımıza özellikle bakanlıklarımızdan onayı olmadan, hiçbir ilaç veya medikal bir tedavi almamalarını öneririz" dedi.

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