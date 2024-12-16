İETT faciası can aldı! Genç kadın hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta Lütfiye Koyunoğlu (38), 4. Levent otobüs durağında saat 11.30 sıralarında minibüsten indi. Durağa doğru yürüdü. O sırada yolcu almak için durağa giren ve Kemal B. nin (61) idaresindeki İETT otobüsü, Koyunoğlu'na çarptı.

Kadın, yere düştü. O sırada, otobüsün arka lastiği Lütfiye'nin başının üstünden geçti. İhbar üzerine olay yerine gidin polis ve sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BİR ÇIĞLIK KOPTU"

Şoför Kemal B. ise gözaltına alındı. Bir vatandaş, "Bir çığlık koptu. Şoförün, 'Görmedim' dediğini duydum" şeklinde konuştu.

Mustafa BAKIRHAN