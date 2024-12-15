Gamze’nin azmi! Beyin kanamasına rağmen hayata tutundu: Kitap yazdı

Isparta'da yaşayan Gamze Atalay (44), 2011 yılında evde ders çalışırken bir anda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdi. Kanamanın durdurulması için 9 ay uyutuldu. Atalay'ın bu süreçte 2 kez de kalbi durdu. 3,5 yıllık adım atma sürecinin ardından azimle yaşama tutundu. Sol eli engelli kaldı. Hayata küsmedi. Kitap yazdı. Kitaplarının satışından elde ettiği gelir ile engellilere akülü sandalye alarak destek verdi. Öğrencilere burs verdi. Yaşama tutunma azmi ile insanlarında takdirini topladı.

"AKÜLÜ SANDALYE ALIYORUM"

Gamze Atalay, "Kitaplarımın geliri ile kendim gibi engelli insanlara akülü sandalye hediye etmeye çalışıyorum. 'Bu dünyadan Gamze Atalay geçti' dedirtmek için çalışıyorum" dedi.