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Gamze’nin azmi! Beyin kanamasına rağmen hayata tutundu: Kitap yazdı

Gamze Atalay, beyin kanaması geçirdi. Sol eli engelli kaldı. Kitap yazdı. Kitabın gelirini ise kendi gibi olan bireylere akülü sandalye alarak destek verdi. Yaşam azmi ile herkese örnek oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Gamze’nin azmi! Beyin kanamasına rağmen hayata tutundu: Kitap yazdı

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    Isparta'da yaşayan Gamze Atalay (44), 2011 yılında evde ders çalışırken bir anda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdi. Kanamanın durdurulması için 9 ay uyutuldu. Atalay'ın bu süreçte 2 kez de kalbi durdu. 3,5 yıllık adım atma sürecinin ardından azimle yaşama tutundu. Sol eli engelli kaldı. Hayata küsmedi. Kitap yazdı. Kitaplarının satışından elde ettiği gelir ile engellilere akülü sandalye alarak destek verdi. Öğrencilere burs verdi. Yaşama tutunma azmi ile insanlarında takdirini topladı.

    "AKÜLÜ SANDALYE ALIYORUM"
    Gamze Atalay, "Kitaplarımın geliri ile kendim gibi engelli insanlara akülü sandalye hediye etmeye çalışıyorum. 'Bu dünyadan Gamze Atalay geçti' dedirtmek için çalışıyorum" dedi.

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