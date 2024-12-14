Adana’da korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

Adana'da inşaat hurdalarının tutulduğu depoda çıkan yangın hasara yol açarken, dumandan etkilenip binada mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Adana'da inşaat hurdalarının tutulduğu depoda çıkan yangın hasara yol açarken, dumandan etkilenip binada mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
ALEVLER GÖĞE YÜKSELDİ
Yangın, merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki hurda deposunda çıktı. İnşaat hurdalarının tutulduğu depodan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye bildirdi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Deponun üst katındaki dairelerde yaşayan 5 kişi, yoğun duman ve alevlerden dolayı evlerinde mahsur kaldı.
EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI
Deponun kepenklerini kırarak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da evlerinde mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı.
MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI
İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evlerinden çıkartılan ve dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI
Öte yandan, alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına alan itfaiye ekipleri, depodaki soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor