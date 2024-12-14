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Adana'da korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

Adana’nın Seyhan ilçesinde, inşaat hurdalarının bulunduğu bir depoda çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangın sırasında dumandan etkilenerek mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekipler alevleri yaklaşık bir saat süren müdahale sonucunda kontrol altına aldı.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 05:43 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 05:43
Adana’da korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

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    Adana'da inşaat hurdalarının tutulduğu depoda çıkan yangın hasara yol açarken, dumandan etkilenip binada mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

    Adana'da hurda deposunda yangın çıktı (AA) Adana'da hurda deposunda yangın çıktı (AA)

    ALEVLER GÖĞE YÜKSELDİ

    Yangın, merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki hurda deposunda çıktı. İnşaat hurdalarının tutulduğu depodan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye bildirdi.

    Adana'da hurda deposunda yangın çıktı (AA) Adana'da hurda deposunda yangın çıktı (AA)

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Deponun üst katındaki dairelerde yaşayan 5 kişi, yoğun duman ve alevlerden dolayı evlerinde mahsur kaldı.

    Adana'da hurda deposunda yangın çıktı (AA) Adana'da hurda deposunda yangın çıktı (AA)

    EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

    Deponun kepenklerini kırarak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da evlerinde mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı.

    Adana'da hurda deposunda yangın çıktı (AA) Adana'da hurda deposunda yangın çıktı (AA)

    MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

    İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evlerinden çıkartılan ve dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Adana'da hurda deposunda yangın çıktı (AA) Adana'da hurda deposunda yangın çıktı (AA)

    EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

    Öte yandan, alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına alan itfaiye ekipleri, depodaki soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

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